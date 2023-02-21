Боровков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Боровков Яков

Мать: Боровкова Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Боровков Александр

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
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