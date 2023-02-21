Боровков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Боровков Яков
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Боровков Александр
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно