Кононенко (Учаева) Клавдия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко (Учаева) Клавдия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.?.?

Дата смерти

08.?.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.?

Отец: Учаев Трофим Григорьевич

Мать: Учаева Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.?.?

Сын: Колобенок Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Колобенок Кирилл Степанович

Рождение ребёнка
12.?.?

Дочь: Жеребятьева Надежда Кирилловна

Отец ребёнка: Колобенок Кирилл Степанович

Рождение ребёнка
23.?.?

Дочь: Лазарева Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Кононенко Яков Иванович

п.Дормидонтовка, Хабаровский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононенко Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобенок Кирилл Степанович

Смерть
08.?.?
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