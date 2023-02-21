Кононенко (Учаева) Клавдия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.?.?
Дата смерти08.?.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.?
Рождение ребёнка
10.?.?
Сын: Колобенок Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Колобенок Кирилл Степанович
Рождение ребёнка
12.?.?
Дочь: Жеребятьева Надежда Кирилловна
Отец ребёнка: Колобенок Кирилл Степанович
Рождение ребёнка
23.?.?
Дочь: Лазарева Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Кононенко Яков Иванович
п.Дормидонтовка, Хабаровский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.?.?