Комарова Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1981

Отец: Коноплев Виктор Александрович

Мать: Коноплева Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
20.12.2002

Дочь: Комарова Анна Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.2007

Дочь: Комарова София Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.2011

Дочь: Комарова Серафима Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2015

Сын: Комаров Константин Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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