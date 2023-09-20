Комарова Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1981
Рождение ребёнка
20.12.2002
Дочь: Комарова Анна Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.2007
Дочь: Комарова София Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.2011
Дочь: Комарова Серафима Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.2015
Сын: Комаров Константин Максимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности