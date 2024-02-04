Васильев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1914
Сын: Васильев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Васильева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Нюра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Васильева Анастасия
Смерть
Неизвестно