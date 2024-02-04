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Васильев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1914

Сын: Васильев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Анастасия

Минино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Нюра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Минино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Васильева Анастасия

Минино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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