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Анохин Ефим Осипов
Анохин Ефим Осипов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Анохин Осип Иванов
1792 г.р.
Мать
Анна
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Анохин Осип Иванов
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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