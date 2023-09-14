Филаретова Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филаретова Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 или 1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филаретов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Василий Филаретович

Место жительства
Неизвестно
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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