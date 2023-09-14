Филаретова Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филаретов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно