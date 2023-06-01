Магасумов Юрий (Минулла) Николаевич (Ханифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магасумов Юрий (Минулла) Николаевич (Ханифович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1947

Отец: Магасумов Ханиф (Николай)

Мать: Магасумова Минзиган Каримуловна

Бракосочетание
05.11.1970

Жена: Магасумова Лариса Андреевна

Свердловская область, г Серов
Рождение ребёнка
02.07.1971

Сын: Магасумов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Магасумова Лариса Андреевна

Рождение ребёнка
02.06.1978

Дочь: Магасумова Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Магасумова Лариса Андреевна

Свердловская область, г. Серов