Магасумов Юрий (Минулла) Николаевич (Ханифович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1947
Бракосочетание
05.11.1970
Свердловская область, г Серов
Рождение ребёнка
02.07.1971
Мать ребёнка: Магасумова Лариса Андреевна
Рождение ребёнка
02.06.1978
Дочь: Магасумова Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Магасумова Лариса Андреевна
Свердловская область, г. Серов