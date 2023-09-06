Свикова (Назарова) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свикова (Назарова) Клавдия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Сергей Иванович

Мать: Назарова Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиков Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свиков Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свиков Борис

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