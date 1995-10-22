Астахова (Шатунова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова (Шатунова) Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1919

Дата смерти

22.10.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1946

Дочь: Точилина Ираида Семеновна

Отец ребёнка: Астахов Семен Федорович

Рождение ребёнка
24.02.1949

Сын: Астахов Николай Семенович

Отец ребёнка: Астахов Семен Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астахов Семен Федорович

Смерть
22.10.1995