Астахова (Шатунова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1919
Дата смерти22.10.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1946
Дочь: Точилина Ираида Семеновна
Отец ребёнка: Астахов Семен Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1949
Сын: Астахов Николай Семенович
Отец ребёнка: Астахов Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1995