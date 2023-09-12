Кучур Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучур Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучур Елена Владимировна

Мать ребёнка: Москалюк Вера Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучур Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Москалюк Вера Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалюк Вера Павловна

Смерть
Неизвестно
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