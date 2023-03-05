Стрельников Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Виктор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельников Павел

Мать: Стрельникова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Максим Викторович

Мать ребёнка: Стрельникова Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Стрельникова Ирина Викторовна

Смерть
Неизвестно
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