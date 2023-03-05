Стрельников Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрельников Павел
Мать: Стрельникова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельников Максим Викторович
Мать ребёнка: Стрельникова Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Стрельникова Ирина Викторовна
Смерть
Неизвестно