Ракитина (Урываева) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1927
Дата смерти10.07.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1927
Отец: Урываев Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1952
Дочь: Орлёнкова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Ракитин (недрищев) Константин Степанович
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ракитин (недрищев) Константин Степанович
Озёры, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2016