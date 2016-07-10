Ракитина (Урываева) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРакитина (Урываева) Ольга Алексеевна

Ракитина (Урываева) Ольга Алексеевна

avatar

Место рождения

Гагарино 1-е, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

06.06.1927

Дата смерти

10.07.2016

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1927

Отец: Урываев Алексей Иванович

Мать: не указана

Гагарино 1-е, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.03.1952

Дочь: Орлёнкова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Ракитин (недрищев) Константин Степанович

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ракитин (недрищев) Константин Степанович

Озёры, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитин (недрищев) Константин Степанович

Смерть
10.07.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close