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Воронов Николай Алексеевич

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Место рождения

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

25.07.1908 ст.

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1908 ст.

Отец: Воронов Алексей Николаевич

Мать: Воронова Евдокия Ивановна

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1939

Сын: Воронов Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Воронова Надежда Васильевна

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Воронова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Воронова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Воронов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Воронова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Надежда Васильевна

Смерть
1968
Пермь, Пермский, Пермский край
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