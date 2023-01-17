Воронов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1908 ст.
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1908 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1939
Сын: Воронов Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Воронова Надежда Васильевна
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Воронова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Воронова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Воронов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Воронова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968
Пермь, Пермский, Пермский край