Аида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1956

Отец: не указан

Мать: Зубкова Татьяна Семёновна

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