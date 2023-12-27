(Козулина) Матрона Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козулина) Матрона Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: Козулин Дометий Иванович

Мать: Козулина Ксения Ивановна

Матрона 4 Деревни Поперешнозерентуйской Л. 271 исповедной ведомости Дучарской Благовещенской церкви Нерчинско-Заводского уезда за 1858 год.
Место жительства
1858
Поперечный Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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