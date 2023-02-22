(Гусева) Аксинья Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусева) Аксинья Козьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Гусев Козьма

Мать: ?

Смерть
1777
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