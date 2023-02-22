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(Гусева) Аксинья Козьмина
(Гусева) Аксинья Козьмина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1697
Дата смерти
1777
Пол
Женский
Отец
Гусев Козьма
Около 1655 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец:
Гусев Козьма
Мать:
?
Смерть
1777
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