Рекшинская (Гуськова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Гуськова) Галина Васильевна

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Место рождения

д. Орлово Муромского р-на

Дата рождения

18.02.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Орлово Муромского р-на
Образование
С 1936 по 1940
Авиатехникум им. Баранова
среднее | техник-механик по конструкции самолетов
Работа или профессия
С 1940 по 1974
завод им. Орджоникидзе в Горьком
конструктор в конструкторском бюро
Бракосочетание
1946

Муж: Рекшинский Николай

Образование
Неизвестно
Канавинская школа им. Ленина
среднее
Смерть
Неизвестно
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