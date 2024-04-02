Рекшинская (Гуськова) Галина Васильевна
Место рожденияд. Орлово Муромского р-на
Дата рождения18.02.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Образование
С 1936 по 1940
Авиатехникум им. Баранова
среднее | техник-механик по конструкции самолетов
Работа или профессия
С 1940 по 1974
завод им. Орджоникидзе в Горьком
конструктор в конструкторском бюро
Бракосочетание
1946
Муж: Рекшинский Николай
Образование
Неизвестно
Канавинская школа им. Ленина
среднее
Смерть
Неизвестно