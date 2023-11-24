Бондаренко Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1873

Сын: Бондаренко Григорий Павлович

Отец ребёнка: Бондаренко Павел Гаврилович

Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Павел Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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