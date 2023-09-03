Сириков Сериков Георгий (Егор) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти13.11.1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Сериков Сириков Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Аверкиевская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирикова Анна Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Сирикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирикова Мария Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Сирикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирикова Нина Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Сирикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сириков Николай Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Сирикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Сирикова Александра Ивановна
Смерть
13.11.1937
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область