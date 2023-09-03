Сириков Сериков Георгий (Егор) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сириков Сериков Георгий (Егор) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

13.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Сериков Сириков Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Аверкиевская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирикова Анна Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Сирикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирикова Мария Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Сирикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирикова Нина Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Сирикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сириков Николай Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Сирикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Сирикова Александра Ивановна

Смерть
13.11.1937
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область
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