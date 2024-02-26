Катерина Семенова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Ананиев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Данила Моисеев (Ич)
Отец ребёнка: Моисей Ананиев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Матвей Моисеев (Ич)
Отец ребёнка: Моисей Ананиев (Ич)
Смерть
Неизвестно