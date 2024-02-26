Катерина Семенова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Семенова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Ананиев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Данила Моисеев (Ич)

Отец ребёнка: Моисей Ананиев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Матвей Моисеев (Ич)

Отец ребёнка: Моисей Ананиев (Ич)

Смерть
Неизвестно

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