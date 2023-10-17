Чухман Фрида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухман Фрида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кац Лиза (Елизавета Яковлевна) (Елизавета Яковлевна)

Отец ребёнка: Чухман Янкель (Нохман)

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Циля

Отец ребёнка: Чухман Янкель (Нохман)

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