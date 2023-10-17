Чухман Фрида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кац Лиза (Елизавета Яковлевна) (Елизавета Яковлевна)
Отец ребёнка: Чухман Янкель (Нохман)
Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Циля
Отец ребёнка: Чухман Янкель (Нохман)