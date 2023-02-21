Захаров Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Захаров Григорий

Мать ребёнка: Захаров Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Захаров Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
15.04.1907

Дочь: Щербакова Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Захаров Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1911

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Захаров Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захаров Ольга Васильевна

Смерть
1918
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