Захаров Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Захаров Григорий
Мать ребёнка: Захаров Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1905
Сын: Яков Георгиевич
Мать ребёнка: Захаров Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
15.04.1907
Дочь: Щербакова Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Захаров Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.1911
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Захаров Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захаров Ольга Васильевна
Смерть
1918