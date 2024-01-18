Золотов Иван Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотов Иван Сидорович

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

19.04.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1869

Отец: Золотов Сидор Михайлович

Мать: Золотова Анна Титова

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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