Каторов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каторов Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каторов Иван Иванович

Мать: Каторова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каторов Александр Григарьевич

Мать ребёнка: Каторова (Тараканова) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.07.1956

Сын: Каторов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Каторова (Тараканова) Екатерина Фёдоровна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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