Каторов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каторов Иван Иванович
Мать: Каторова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каторов Александр Григарьевич
Мать ребёнка: Каторова (Тараканова) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.07.1956
Сын: Каторов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Каторова (Тараканова) Екатерина Фёдоровна
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
Неизвестно