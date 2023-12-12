Аниськин Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аниськин Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1974

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Елена Вячеславовна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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