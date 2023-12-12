Аниськин Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1974
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова Елена Вячеславовна
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно