Герасименко Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1984
Рождение ребёнка
14.02.2002
Сын: Герасименко Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.05.2017
Дочь: Герасименко Аглая Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности