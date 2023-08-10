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Герасименко Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1984

Отец: Герасименко Сергей Александрович

Мать: Герасименко Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
14.02.2002

Сын: Герасименко Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.05.2017

Дочь: Герасименко Аглая Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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