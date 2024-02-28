Соколов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.10.1909
Дата смерти07.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1909
Информация из метрической книги Спас-Преображенской церкви села Долгово (Малая Вохтома)
Рождение ребёнка
24.09.1930
Дочь: Климова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Соколова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Соколов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Соколова Александра Павловна
Призыв на военную службу
?.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1943
Убит в бою 7 февраля 1943 года около хутора Ворошиловка (ныне село Дружное) Луганской области.