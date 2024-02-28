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Соколов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Агапитово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.10.1909

Дата смерти

07.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1909

Отец: Соколов Михаил Васильевич

Мать: Соколова Наталья Михайловна (Епимаховна)

Агапитово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Информация из метрической книги Спас-Преображенской церкви села Долгово (Малая Вохтома)
Рождение ребёнка
24.09.1930

Дочь: Климова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Соколова Александра Павловна

Агапитово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Соколов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Соколова Александра Павловна

Агапитово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Призыв на военную службу
?.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Александра Павловна

Смерть
07.02.1943
Убит в бою 7 февраля 1943 года около хутора Ворошиловка (ныне село Дружное) Луганской области.
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