Едрёнкина Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкина Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1893

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Едрёнкин Иоанн Иосифович (Осипович)

Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Рождение ребёнка
17.04.1899

Сын: Едрёнкин Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Едрёнкин Иоанн Иосифович (Осипович)

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Иоанн Иосифович (Осипович)

Смерть
Неизвестно
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