Алексеева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Алексей Гавриилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Григорий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Александр
Отец ребёнка: не указан