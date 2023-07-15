Алексеева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Алексей Гавриилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Григорий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Александр

Отец ребёнка: не указан