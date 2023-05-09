Гусарова (Смертина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарова (Смертина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1937

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1937

Отец: Смертин Иван Данилович

Мать: Смертина Анисия Семеновна

Рождение ребёнка
07.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаров Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Юрий Викторович

Отец ребёнка: Гусаров Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаров Виктор Васильевич

Смерть
2021