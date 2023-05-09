Гусарова (Смертина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1937
Дата смерти2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1937
Отец: Смертин Иван Данилович
Рождение ребёнка
07.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусаров Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусаров Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021