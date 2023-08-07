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Филипп Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1835

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Иуда Степанович

Мать: Акулина Мартыновна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Александр Филиппович

Мать ребёнка: Анна Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1835
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