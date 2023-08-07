Филипп Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Иуда Степанович
Мать: Акулина Мартыновна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Александр Филиппович
Мать ребёнка: Анна Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1835