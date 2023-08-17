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Кубка Даниил
Кубка Даниил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кубка Михаил
Мать
Кубка Елена Евгеньевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Кубка Михаил
Мать:
Кубка Елена Евгеньевна
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