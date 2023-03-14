Сысоев Александр Иванович
Место рожденияд.Сысоевская (Сабанцы)
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Сысоев Иван Терентьев
д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сысоев Федор Александрович
Мать ребёнка: Сысоева Устинья Филиповна
д.Сысоевская (Сабанцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Сысоевская (Сабанцы)
Смерть
Неизвестно