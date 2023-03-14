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Сысоев Александр Иванович

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Место рождения

д.Сысоевская (Сабанцы)

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Сысоев Иван Терентьев

Мать: Сысоева Ефимия Афанасьевна

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сысоев Федор Александрович

Мать ребёнка: Сысоева Устинья Филиповна

д.Сысоевская (Сабанцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Устинья Филиповна

Место жительства
Неизвестно
д.Сысоевская (Сабанцы)
Смерть
Неизвестно
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