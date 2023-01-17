Войтишкин (Войтихин) Николай Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Войтишкин Лаврентий
Бракосочетание
До ?.05.1873
Рождение ребёнка
03.01.1874
Сын: Войтишкин Василий (Василь) Николаевич
Мать ребёнка: Войтишкина Стефанида Парфенова
Рождение ребёнка
05.08.1883
Сын: Войтишкин Пимен Николаевич
Мать ребёнка: Войтишкина Стефанида Парфенова
Рождение ребёнка
17.12.1886
Сын: Войтишкин Севастиан Николаевич
Мать ребёнка: Войтишкина Стефанида Парфенова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Войтишкина Стефанида Парфенова
Смерть
Неизвестно