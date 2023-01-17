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Войтишкин (Войтихин) Николай Лаврентьевич

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Место рождения

Нивки, Добрушский район, Гомельская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Войтишкин Лаврентий

Мать: Войтишкина Супруга Лаврена

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Бракосочетание
До ?.05.1873

Жена: Войтишкина Стефанида Парфенова

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
03.01.1874

Сын: Войтишкин Василий (Василь) Николаевич

Мать ребёнка: Войтишкина Стефанида Парфенова

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.08.1883

Сын: Войтишкин Пимен Николаевич

Мать ребёнка: Войтишкина Стефанида Парфенова

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.12.1886

Сын: Войтишкин Севастиан Николаевич

Мать ребёнка: Войтишкина Стефанида Парфенова

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Войтишкина Стефанида Парфенова

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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