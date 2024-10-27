Постников Павел Лукьянович 10.01.1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПостников Павел Лукьянович

Постников Павел Лукьянович

Место рождения

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

10.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1876 ст.

Отец: Постников Лука (Лукiан) Васильев сын

Мать: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постников Петр Павлович

Мать ребёнка: Постникова Синклитикия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постников Иван Павлович

Мать ребёнка: Постникова Синклитикия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Синклитикия Гавриловна

Рождение ребёнка
17.11.1918

Сын: Постников Александр Павлович

Мать ребёнка: Постникова Синклитикия Гавриловна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.08.1923

Сын: Постников Зиновей Павлович

Мать ребёнка: Постникова Анна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.07.1925

Дочь: Медведко (Постникова) Аграфена Павловна

Мать ребёнка: Постникова Синклитикия Гавриловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.