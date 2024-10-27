Постников Павел Лукьянович
Место рождения
Дата рождения10.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1876 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Постникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Постникова Синклитикия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Постникова Синклитикия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1918
Сын: Постников Александр Павлович
Мать ребёнка: Постникова Синклитикия Гавриловна
Рождение ребёнка
11.08.1923
Сын: Постников Зиновей Павлович
Мать ребёнка: Постникова Анна
Рождение ребёнка
06.07.1925
Дочь: Медведко (Постникова) Аграфена Павловна
Мать ребёнка: Постникова Синклитикия Гавриловна
Смерть
Неизвестно