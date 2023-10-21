Кутищев Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутищев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1957
Мать ребёнка: Орлова Лидия Андреевна
Верхняя Хава, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Елена Егоровна
Мать ребёнка: Орлова Лидия Андреевна
Богучар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно