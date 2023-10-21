Кутищев Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутищев Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутищев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1957

Сын: Кутищев Алексей Егорович

Мать ребёнка: Орлова Лидия Андреевна

Верхняя Хава, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Елена Егоровна

Мать ребёнка: Орлова Лидия Андреевна

Богучар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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