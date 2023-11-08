Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Ши(е)пи(е)тькин Прохор Федоров (Федотов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1901
Дочь: Мелания Васильева
Мать ребёнка: Наталья (Наталия) Фомина (Фоминова)
Рождение ребёнка
23.06.1904
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Наталья (Наталия) Фомина (Фоминова)
Рождение ребёнка
27.10.1906
Рождение ребёнка
31.01.1909
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Семен (Симеон) Васильев
Мать ребёнка: Наталья (Наталия) Фомина (Фоминова)
Рождение ребёнка
23.02.1911
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: Наталья (Наталия) Фомина (Фоминова)
Рождение ребёнка
17.08.1916
Дочь: Васса (Василиса) Васильева
Мать ребёнка: Наталья (Наталия) Фомина (Фоминова)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно