Власова (Власова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815

Сын: Власов Никифор Нилович

Отец ребёнка: Власов Нил Евстафьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Власов Осип Нилович

Отец ребёнка: Власов Нил Евстафьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Власова (Власова) Матрен Ниловна

Отец ребёнка: Власов Нил Евстафьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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