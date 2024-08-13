Власова (Власова) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Власов Нил Евстафьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Власов Осип Нилович
Отец ребёнка: Власов Нил Евстафьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Власова (Власова) Матрен Ниловна
Отец ребёнка: Власов Нил Евстафьевич