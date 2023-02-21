Черепанова Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Черепанов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Черепанов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Черепанов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно