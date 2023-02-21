Черепанова Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Черепанов Петр Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Черепанов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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