Суворов Егор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Суворов Михаило Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Суворов Иаков Егоров
Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Суворов Иван Егоров
Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Суворов Федор Егоров
Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Суворова Татьяна Егорова
Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Суворова Аграфена Егорова
Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1804