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Суворов Егор Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Суворов Михаило Павлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Суворов Козьма Егоров

Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Суворов Иаков Егоров

Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Суворов Иван Егоров

Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Суворов Федор Егоров

Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Суворов Игнатий Егоров

Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Суворова Татьяна Егорова

Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Суворова Аграфена Егорова

Мать ребёнка: Суворова Авдотья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Авдотья Афанасьева

Смерть
1804
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