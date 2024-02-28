Косицин Сергей Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косицин Сергей Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1981

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1981

Отец: Косицин Игорь Леонидович

Мать: Косицина Людмила

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