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Левицка Фаина Григорьевна
Левицка Фаина Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.1937
Пол
Женский
Отец
Битус Григорий
Мать
Битус Таисия
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1937
Отец:
Битус Григорий
Мать:
Битус Таисия
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