Левицка Фаина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицка Фаина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1937

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1937

Отец: Битус Григорий

Мать: Битус Таисия

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