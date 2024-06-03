Хамидуллин Асгат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Асгат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамидуллина Ландыш Асгатовна

Мать ребёнка: Шаймарданова Фания Габдулхаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамидуллина Лилия Асгатовна

Мать ребёнка: Шаймарданова Фания Габдулхаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаймарданова Фания Габдулхаевна

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