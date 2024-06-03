Хамидуллин Асгат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамидуллина Ландыш Асгатовна
Мать ребёнка: Шаймарданова Фания Габдулхаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамидуллина Лилия Асгатовна
Мать ребёнка: Шаймарданова Фания Габдулхаевна
Бракосочетание
Неизвестно