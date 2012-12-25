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Тютюнник Вадим Романович
Тютюнник Вадим Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.2012
Пол
Мужской
Отец
Тютюнник Роман
1988 г.р.
Мать
Тютюнник (Воронко) Анна Игоревна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2012
Отец:
Тютюнник Роман
Мать:
Тютюнник Анна Игоревна
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