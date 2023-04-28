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Пётр Андреев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Андрей Иевлев

Мать: Фёкла Поликарпова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Казьма Петров

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Федот Петров

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Карп Петров

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Аксинья Петрова

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Фёдорова

Смерть
1833
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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