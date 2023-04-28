Пётр Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Андрей Иевлев
Мать: Фёкла Поликарпова
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Казьма Петров
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Федот Петров
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Карп Петров
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Аксинья Петрова
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Фёдорова
Смерть
1833