Рытик Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рытик Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: Ильенко Елена Павловна

Смерть
Неизвестно