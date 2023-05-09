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Рытик Леонтий Иванович
Рытик Леонтий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ильенко Елена Павловна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать:
Ильенко Елена Павловна
Смерть
Неизвестно
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