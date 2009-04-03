Рахимова Фаима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахимова Фаима

Рахимова Фаима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1936

Дата смерти

03.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1962

Сын: Рахимов Данияр Булгарович

Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович

Рождение ребёнка
12.07.1964

Сын: Рахимов Искандар Булгарович

Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович

Рождение ребёнка
08.07.1968

Дочь: Рахимова Мадина Булгаровна

Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович

Рождение ребёнка
06.09.1971

Сын: Рахимов Бахтияр Булгарович

Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович

Рождение ребёнка
28.08.1974

Дочь: Шарифуллина Индира Булгаровна

Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович

Рождение ребёнка
14.12.1978

Дочь: Фирстова Гульшат Булгаровна

Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Булгар Идрисович

Смерть
03.04.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close