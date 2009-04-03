Рахимова Фаима
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1936
Дата смерти03.04.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1962
Сын: Рахимов Данияр Булгарович
Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович
Рождение ребёнка
12.07.1964
Сын: Рахимов Искандар Булгарович
Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович
Рождение ребёнка
08.07.1968
Дочь: Рахимова Мадина Булгаровна
Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович
Рождение ребёнка
06.09.1971
Сын: Рахимов Бахтияр Булгарович
Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович
Рождение ребёнка
28.08.1974
Дочь: Шарифуллина Индира Булгаровна
Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович
Рождение ребёнка
14.12.1978
Дочь: Фирстова Гульшат Булгаровна
Отец ребёнка: Рахимов Булгар Идрисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.2009