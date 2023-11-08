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Шишкин Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шишкин Сергей

Мать: Наталья

в Кирзе с 1906 из Воронежской в Енисейскую 1900
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шишкина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шишкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.02.1917

Дочь: Шишкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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