Шишкин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шишкин Сергей
Мать: Наталья
в Кирзе с 1906 из Воронежской в Енисейскую 1900
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шишкина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шишкин Петр Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
10.02.1917
Дочь: Шишкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно