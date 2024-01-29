Новосёлова Евдокия Евфимьева (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова Евдокия Евфимьева (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

10.10.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в СХ переписи 1917 года в возрасте 68 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Семён Николаев

Смерть
10.10.1918
Запись в МК 1918 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-3, лист 67об-68, №36) В возрасте 73 лет от испанки.
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