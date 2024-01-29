Новосёлова Евдокия Евфимьева (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти10.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в СХ переписи 1917 года в возрасте 68 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1918
Запись в МК 1918 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-3, лист 67об-68, №36) В возрасте 73 лет от испанки.