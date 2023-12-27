Полянский Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянский Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1991

Сын: Полянский Денис Андреевич

Мать ребёнка: Полянская Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
26.08.2006

Дочь: Полянская Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Полянская Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Наталья Владимировна

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