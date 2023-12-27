Полянский Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1991
Сын: Полянский Денис Андреевич
Мать ребёнка: Полянская Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
26.08.2006
Дочь: Полянская Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Полянская Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно